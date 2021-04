Em 'Amor de Mãe', Thelma sequestra o próprio neto e tenta fugir do Brasil

A novela "Amor de Mãe" surpreendeu o público com o encontro de Lurdes (Regina Casé) e Danilo (Chay Suede), na noite desta terça-feira (6). Após fugir do cativeiro de Thelma (Adriana Esteves), os dois se abraçaram em uma estrada de terra batida. Em cenas divulgadas pela TV Globo, no capítulo que irá nesta quarta-feira (7), a protagonista revela a identidade de Domênico. A emissora revelou também uma nova maldade da vilã.

Desde que viu Lurdes revelar a Danilo que ele é Domênico, o desespero tomou por completo Thelma. Se antes ela já agia por impulso, mas contornava planos com alguma racionalidade, agora ela será totalmente passional. Sem saber o que fazer diante da fuga de Lurdes, ela toma uma atitude drástica: sequestra Caio, o próprio neto.

Tudo acontece muito rápido. Danilo e Camila (Jéssica Ellen) vão até a casa de Thelma pegar suas coisas para irem morar de vez com Lurdes. A comerciante segue os dois e aproveita um pequeno momento de distração para pegar a criança, enquanto Camila está na cozinha, e Danilo no quarto da mãe adotiva.

Quando ele percebe que o passaporte dela sumiu, começa a gritar pela esposa: "Eu não estou achando o passaporte da minha mãe... E eu acho que ela guardava uns euros aqui...".

Legenda: Thelma (Adriana Esteves) se desespera ao ver Danilo abraçado com Lurdes Foto: Reprodução/TV Globo

Neste momento, corre uma rajada de vento pelo quarto que move as cortinas e faz bater a porta da rua. É então que os dois se tocam que Caio estava sozinho na sala. Eles correm, mas não encontram a criança e se desesperam: "Meu filho!!! A Thelma levou o Caio!!!", grita Camila.

Danilo ainda tenta localizar sua mãe, mas não há qualquer rastro dela. Thelma já está longe dali, dirigindo apressada, com o neto num banquinho: "Está tuuudo bem, meu amor. A vovó está aqui!"