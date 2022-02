Eliezer e Vinícius comentam habilidades de Jade na cozinha do BBB 22: ‘não tem costume’

A influenciadora Jade Picon continua sendo assunto entre os brothers do BBB 22 pela falta de prática com os afazeres domésticos. Na manhã desta quarta-feira (9), Eliezer e Vinicius cozinhavam juntos no VIP da casa quando a jovem virou pauta.

Enquanto o designer pediu para o bacharel em Direito descascar as batatas, ele relembrou de observar Jade na cozinha na noite anterior.

"Não, eu fiquei com uma pena da bichinha ontem tentando ralar cenoura, ela ralava tudo devagarzinho assim, com o maior cuidadinho do mundo", disse o cearense durante a conversa. “Tadinha", responde o fluminense.

Descascando cenoura

Vinícius completou a fala ao opinar que Jade, de fato, não tem costume em realizar tarefas domésticas fora do confinamento.

“Não foi nem tanto na hora de ralar, foi na hora de descascar, que ela descascou bem assim, ó. E ela: 'Não, é porque eu tenho medo de perder a cenoura'. Eu falei: 'Perde, não'. A bichinha não tem costume de fazer essas coisas”, continuou

Nesse sentido, o brother também garantiu que, na posição dela, estaria perdido. “Não julgo, também ficaria perdido se entrasse em uma loja de departamentos. Também ficaria perdido se fosse ao contrário, no mundo dela. Ficaria parecendo um abestado quando chegasse na Torre Eiffel: 'Ai, coisa linda!'. Mas, aqui, o legal é isso, pessoas completamente diferentes. E que, de alguma forma, se conectam. Ou não", finalizou.