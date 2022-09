Eliezer é alvo de críticas após dizer que não morará com Viih Tube e responde: 'internet tá doente'

O ex-BBB Eliezer rebateu, nesse domingo (25), as críticas que vem recebendo após declarar que não pretende morar com a influenciadora Viih Tube, com quem terá um filho. Os dois anunciaram a gravidez na semana passada e, inclusive, já criaram um perfil nas redes sociais para o bebê.

"Quero participar de tudo, quero estar presente em todos os momentos. Mas morar junto, ainda não. Não vou me mudar para casa dela, nem ela para minha", disse o artista em entrevista ao Gshow, publicada no sábado (24).

Após a declaração, o nome dele ficou entre um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Alguns usuários criticaram a fala: "'Participar de tudo', mas passar perrengue na madrugada, não", disse a atriz Isabella Scherer.

Foto: reprodução

Com a repercussão negativa, Eliezer se pronunciou sobre o caso e esclareceu que seria um mal-entendido. "Se fosse: 'Eli vai morar na casa da Viih', os comentários seriam: 'Ah lá! Ele sendo bancado por ela'. Como a notícia é que ainda não vamos morar juntos, os comentários são: 'O filho é da mãe', 'sabia que ia cair fora', 'ela vai criar o filho sozinha'. Meu Deus! A internet tá cada vez mais doente", disparou o ex-BBB.

Ainda sobre o assunto, ele respondeu diretamente à postagem de Scherer. "Antes de compartilhar qualquer post e dar uma opinião, você poderia ler a entrevista ao invés de aspas", escreveu no Twitter.

Planos para comprar casa juntos

Mãe do primeiro filho de Eliezer, Viih Tube defendeu o companheiro. "Vi o quanto ele ficou chateado com algumas pessoas falando mentiras ou, de uma forma totalmente errada, frases que ele e eu falamos. Gente, ele nunca descartou a possibilidade de morarmos juntos como tem sites e pessoas falando", iniciou.

Legenda: Viih Tube e Eliezer anunciam gravidez Foto: Reprodução Instagram

"Por agora, neste momento, enquanto o bebê ainda está na barriga, nosso namoro continua o mesmo. Eu na minha casa, ele na dele, eu ficando lá, ele ficando aqui. Sempre juntos, mas ninguém vai mudar pra casa do outro ainda", explicou a criadora de conteúdo, e completou:

"Quando o bebê vier, é óbvio que vamos morar junto, que ele vai estar comigo aqui em todos os momentos. Isso é claro! Ele vem todos os dias aqui, a gente junto, imagina quando vier o bebê então?"

Ela ainda revelou que os dois pretendem se mudar para uma casa própria após o nascimento da criança.

"Já que querem saber, é muito mais que isso. A gente tem planos pra depois que o bebê nascer, passar um tempo já, comprar uma casa juntos, construir essa família juntos num lar novo, que seja de nós dois. Não na casa dele, não na minha."

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn