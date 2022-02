Eliana estreia 'Ideias à venda', reality de empreendendorismo da Netflix

A apresentadora Eliana, que comanda um programa aos domingos no SBT, é mais uma das artistas a apostarem também no streaming. Ela estreou, nesta quarta-feira (9), o reality 'Ideias à venda', na Netflix.

O programa tem o total de seis episódios, nos quais quatro empreendedores apresentam ideias e criações para um júri. Entre os nomes, aparecem famosos como Camila Coutinho, Luisa Mell, Leo Picon, Mariana Rios, Enzo Celulari e Carole Crema, além da empresária Luana Génot como jurada fixa.

Veja o trailer:

"Falar de empreendedorismo é falar sobre os sonhos das pessoas e acredito que esse tenha sido um fator importante para eu ter topado esse projeto, porque sou muito atraída por projetos que podem mudar vidas", disse ela sobre o novo projeto em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.

Ainda segundo a apresentadora, apesar de falar de um tema que envolve dinheiro, o 'Ideias à Venda' também deve emocionar os espectadores.

Adaptação ao streaming

Como apresentadora, ela também resolveu entrar no jogo do reality. O programa oferecia um consultor de empreendendorismo aos participantes e Eliana chegou a conversar com ele.

"Foi uma consultoria muito bacana, que me ajudou a desempenhar melhor o meu papel de mediadora da competição", contou na mesma entrevista.

A ansiedade para a estreia, ela explicou, se deu pelo fato de que não participou do projeto desde a concepção e, portanto, teve que adaptar a bagagem que possui na TV.

Ainda assim, ela confirma a animação para a nova empreitada e pontua que tem orgulho de ainda continuar trabalhando na televisão aberta há tantos anos.