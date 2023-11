Elas por Elas: Érica morre após atropelamento? Veja o que acontece com personal trainer na novela

A personal trainer Érica (Monique Alfradique) sofreu um acidente depois de flagrar o seu esposo, Edu (Luis Navarro), com outra mulher. Desnorteada com a situação, ela acabou sendo atropelada por um carro quando atravessava a rua no episódio do último sábado (18), de Elas por Elas, novela das 18h da Rede Globo.

Encaminhada às pressas para o hospital, a loira está em estado grave e entra em coma. No episódio desta segunda (20), Mário (Lázaro Ramos) irá correndo para a unidade médica em que Érica está internada e consolará o melhor amigo, Edu, que está com remorso. Taís (Késia) conta para Renée (Maria Clara Spinelli), irmã de Érica, sobre o acidente.

Edu será culpado pelo acidente, já que essa não é a primeira traição dele. No capítulo de quarta-feira (22), ele sofrerá ao ver a esposa ainda desacordada e prometerá a cunhada Renée que vai mudar.

Alguns dias se passarão na novela, e Érica abrirará os olhos. O marido da personal trainer e Yeda (Castorine), que está prestando suporte a Edu, tomarão um susto e acreditarão que ela já acordou. No entanto, o médico vai explicar que Érica continua inconsciente.

A personagem de Monique Alfradique não irá morrer, mas irá perder parte da memória quando acordar, não se lembrando do flagra que deu no marido no dia do atropelamento.

Que horas começa Elas por Elas?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.