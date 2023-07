Edição rara de Harry Potter pode ser leiloada por mais de R$ 30 mil no Reino Unido

Uma edição rara do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, escrito por J.K Rowling, primeiro livro da saga, pode chegar a 5 mil libras, equivalente a pouco mais de R$ 30 mil, em um leilão da Richard Winterton Auctioneers, no Reino Unido. O mais curioso é que o exemplar foi comprado por apenas 30 centavos de libra (R$ 1,80), segundo o jornal britânico The Guardian.

O livro faz parte da pequena tiragem feita em 1997 pela Bloomsbury, que imprimiu apenas 500 cópias. Dessas, 300 foram emitidas para bibliotecas públicas e uma delas, no entanto, foi comprada por um britânico que morreu no início deste ano. Após sua morte, o livro foi encontrado por uma equipe da Richard Winterton Auctioneers.

Livros de Harry Potter

Já foram vendidos mais de 5 milhões de cópias dos livros de Harry Potter no Brasil, ao longo de 20 anos, tornando o país o 7º maior mercado da saga criada por J.K Rowling.

Entre 2001 e 2011, os sete livros da franquia foram adaptados para oito filmes pela Warner Bros. e podem ser assistidos pelo canal HBO Max.

Além da saga Harry Potter, Rowling escreveu também Quadribol através dos séculos, Animais Fantásticos e Onde Habitam, Os contos de Beedle, o Bardo, além do roteiro da peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada.