Ed é o vencedor do reality 'Jogo de Panelas', do programa Mais Você; veja anúncio

O participante Ed foi escolhido como vencedor do 'Jogo de Panelas', reality show do programa do Mais Você, da edição de Belo Horizonte. O resultado foi anunciado pela apresentadora Ana Maria Braga durante a exibição do programa nesta quinta-feira (16). Veja:

Um dos anfitriões da edição, Ed escolheu como tema para o jantar uma releitura das novelas da Globo. Chamada 'Vale a Pena Ver e Comer de Novo', a noite montada por Ed, e exibida no Mais Você, trouxe pratos especiais com nomes das tramas exibidas na televisão.

Para a entrada, ele apresentou 'O Cravo e A Rosa', um espetinho de tender com queijo coalho; o prato principal foi chamado de 'O Rei do Gado', uma picanha com farofa de castanhas, já a sobremesa levou o nome de 'Chocolate com Pimenta', apresentando um cheesecake de chocolate com geleia de morango e pimenta.

O vencedor ficou com 40 pontos e conseguiu o prêmio total de R$ 15 mil com a vitória. Em muitos momentos, a competição chegou a ficar empatada entre os participantes, mas Ed se destacou.

"Esse prêmio veio em boa hora. Queria agradecer ao pessoal, meus amigos, meus parentes, obrigado, Brasil!", disse ele após o anúncio.

Edição Belo Horizonte

Além de Ed, Bia, Emerson, Gustavo e Kátia também participaram da edição. Para coroar a final, os cinco participaram do programa em uma chamada virtual com Ana Maria Braga.

Os últimos pontos do jogo foram anunciados durante o momento. Cinco pontos foram dados pelo melhor figurino, um para quem levou a melhor atração, um para a melhor decoração, um para quem levou a melhor comida no primeiro encontro, dois para quem fez o melhor prato principal, segundo a avaliação do chef Flavio Trombino, e mais dois pontos do público.

Fechando a pontuação, também foram anunciadas as notas ocultas dos jantares dadas por cada participante do quadro.