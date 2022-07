Dynho Alves briga ao vivo com Christian Figueiredo durante apresentação de podcast

Dynho Alves se irritou com perguntas dos apresentadores do podcast "Eu Fico Loko" na tarde dessa terça-feira (5), abandonou o estúdio e sugeriu que gravaria conteúdos com a esposa de Christian Figueiredo, a influencer Zoo.

O dançarino foi questionado sobre sua participação em "A Fazenda", reality rural que o aproximou da peoa Sthefane Matos e provocou o divórcio dela com a funkeira Mirella.

"Voltava e faria tudo de novo, a mesma coisa. [...] Eu fui eu, me entreguei na parada", disse, sendo interrompido por Lucas Selfie. "As mesmas merdas? Tudo igual", instigou. "As mesmas merdas, falando um monte de besteira. Eu vou fazer o quê?", respondeu Dynho.

Em seguida, Christian perguntou qual foi a "maior merda" feita por Dynho no programa. O convidado, então, se defendeu e negou que tenha traído a ex-companheira.

"A traição que falaram que eu fiz lá dentro. Não beijei ninguém, não fiz nada com ninguém, simplesmente montaram uma novela das nove e ficaram jogando ali pro público", justificou Dynho.

Conflito

Mais tarde, Christian repetiu a fala de Dynho sobre fazer "todas as merdas de novo", mas o dançarino não gostou da expressão pejorativa.

"Eu falei que faria a mesma coisa, tudo de novo. Eu falei 'merda'? Tá louco? Não falei 'merda', não. Tá maluco", reagiu Dynho.

Com os ânimos exaltados, Christian lembrou que Dynho citou a suposta traição como um dos erros dele em "A Fazenda".

"Vocês estão pegando pesadão, na moral. [...] O 'bagulho' é seu [Christian], eu vim aqui principalmente em respeito a você. [...] Vocês querem que eu respeite vocês e vocês não me respeitam no 'bagulho'", reclamou.

Já no fim do podcast, Christian fez referência ao convite de Dynho a ex-BBB Lumena para gravar conteúdos adultos, momento que provocou a fúria do convidado.

"Vou gravar com a sua mulher, vacilão do caralh*", esbravejou Dynho se retirando do estúdio, que cortou a transmissão após a torta de climão.