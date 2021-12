Dwayne Johnson recusa convite para 'Velozes e Furiosos 10' e critica 'manipulação' de Vin Diesel

O ator Dwayne Johnson garantiu que não tem interesse em voltar a interpretar o agente Luke Hobbs nas duas sequências de "Velozes e Furiosos" que faltam para encerrar a franquia. Em entrevista à CNN, divulgada quarta-feira (29), o The Rock ainda acusou Vin Diesel de manipulação.

Os dois viveram algum desentendimento após o oitavo filme da saga, provocando a ausência de Dwayne Johnson no "Velozes e Furiosos 9", lançado este ano. Vin Diesel chegou a fazer uma publicação nas redes sociais direcionada ao colega pedindo para ele participar do décimo filme.

“Meu irmãozinho Dwayne… Chegou a hora. O mundo aguarda o final do ‘Velozes e Furiosos 10′. Como você sabe, meus filhos se referem a você como tio Dwayne lá em casa. Não há feriado que passe sem que vocês troquem mensagens de felicidade… Mas chegou a hora. O legado o aguarda", escreveu.

"Eu disse a você anos atrás que iria cumprir minha promessa a Pablo [Paul Walker]. Jurei que faríamos o melhor no 10º filme. Digo isso por amor… Mas você tem que aparecer, não deixe a franquia ociosa, porque você tem um papel muito importante a cumprir. Hobbs não pode ser vivido por nenhum outro. Espero que você esteja à altura da ocasião e cumpra seu destino”, continuou.

No entanto, The Rock deixou claro na entrevista para a CNN que não retornará para a produção. "Disse diretamente a Vin Diesel que não voltaria. Fui firme, mas gentil com minhas palavras e deixei claro que sempre apoiaria o elenco e sempre torceria para que a franquia fosse bem sucedida, mas que não havia nenhuma chance de eu voltar", declarou.

Em seguida, o ator ainda condenou a postura do colega em expôs a situação nas redes sociais.

"A publicação de Vin [nas redes sociais] foi um exemplo de sua manipulação. Não gostei quando envolveu seus filhos na discussão, assim como a morte de Paul Walker. Deixe-os fora disso. Já tínhamos conversado sobre isso meses atrás e achei que tínhamos chegado a um entendimento.”

Apesar dos desentendimentos com Vin Diesel, Dwayne Johnson reforçou que torce pelo elenco e desejou boa sorte no próximo filme.

"Meu objetivo o tempo todo era terminar minha jornada nessa incrível franquia com gratidão e graça. É lamentável que esse diálogo público tenha colocado sujeira na água. Independentemente disso, desejo sinceramente aos meus ex-colegas de elenco e equipe toda a sorte e sucesso no próximo capítulo.”