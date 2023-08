Dupla é eliminada em votação aberta e semifinalistas do 'No Limite' são definidos

No programa "No Limite", exibido na terça-feira (15), um portal de eliminação resultou em mais dois eliminados e definiu os semifinalistas do reality. O penúltimo episódio da temporada contou ainda com votação aberta, empate e mudança de voto. As dinâmicas definiram os cinco semifinalistas.

O participante Euclides foi o primeiro eliminado do portal. No início, o lutador teve problema ao ser vetado por Dedé na prova do privilégio e da imunidade. Fora da disputa, acabou virando alvo dos integrantes do Acampamento Ananeco. O lutador chegou a propor uma aliança para Paulinha, mas Greici não gostou da ideia. Ela conversou com Fulý e mexeu o jogo novamente.

No portal, Euclides acabou recebendo cinco votos: de Carol Nakamura, Greici, Paulinha, Raiana e Fulý. O outro votado, Fulý, recebeu as indicações de Euclides e de Dedé.

Euclides Participante do 'No Limite' Tem muita coisa que eu vou levar para a minha família, o tempo que eu fiquei long, o quanto é importante aproveitar os momentos com eles. E conhecer essa galera foi tudo de bom. O jogo acabou aqui, lá fora somos outras pessoas e isso é muito mais importante

Reviravolta

Legenda: Paulinha foi a segunda eliminada da noite no "No Limite" Foto: Reprodução/TV Globo

Logo após a eliminação de Euclides, os participantes abriram o pergaminho encontrado no Acampamento Ananeco. Com ele ficaram sabendo que mais uma eliminação seria realizada na sequência.

Dessa vez, os participantes tiveram que votar abertamente, sem sigilo. Paulinha recebeu três votos (Dedé, Carol Nakamura e Fulý), empatando com Dedé (votado por Raiana, Paulinha e Greici).

Com o empate, Fernando Fernandes explicou a regra para decidir o eliminado: caso ninguém mudasse o voto, as duas pessoas mais votadas estariam a salvo e o eliminado seria sorteado dentre as pessoas não imunes (Raiana, Fulý e Greici).

Como Fulý e Nakamura não mudaram seus votos, Greici não quis arriscar e escolheu votar em Paulinha. Com isso, ela foi a segunda eliminada da noite.

Classificados a semifinal:

Fulý,

Carol Nakamura,

Dedé, Raiana

e Greci

“Foi a jornada mais louca que eu me propus a fazer. Sou muito grata por estar aqui, por chegar ate aqui. Consegui mostrar um pouquinho do que era a Paula. O No Limite 2023 acabou para mim, para eles continua. Estou orgulhosa pela minha jornada”, disse Paulinha.

A grande final do reality "No Limite" acontece na próxima quinta-feira (17).