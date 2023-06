Dudu Camargo publica versículo após demissão do SBT: ‘sábio procura entender’

O apresentador Dudu Camargo se manifestou pela primeira vez após ser demitido do SBT, no início do mês. Ele publicou um versículo da bíblia em sua descrição no Instagram.

“O preconceituoso julga sem conhecer. Já o sábio procura entender. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim”, escreveu.

Conforme o colunista Fefito, do UOL, o departamento de jornalismo do SBT ficou aliviado com a demissão de Dudu Camargo, já que ele não contava com a simpatia de boa parte da redação. O apresentador não participava de reuniões de pauta e costumava chegar atrasado.

Antes mesmo da demissão, Dudu já estava afastado do cargo de apresentador. Felipe Malta, que o substituía, continua à frente do “Primeiro Impacto”.

Dudu entrou no SBT em 2008, na novela “Revelação”. Ele participava do “Primeiro Impacto” desde 2016 e chegou a passar por programas como “Fofocalizando” e “SBT Notícias”.