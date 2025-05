Duda Nagle é barrado em academia após luta contra Popó

O ator Duda Nagle contou, nesta terça-feira (20), nas redes sociais, que foi barrado no reconhecimento facial da catraca da academia onde treina por estar com o rosto inchado e o nariz quebrado. Ele lutou contra Popó, no sábado (17), no Fight Music Show, em São Paulo.

“Nem a catraca da academia de reconhece. Dá 'acesso negado' (risos). Logo depois da luta, não conseguia desbloquear o meu celular”, disse ele.

Duda se levantou cinco vezes do chão e permaneceu até o fim da luta, mas, por decisão unânime dos juízes, Popó foi declarado vencedor.

Dores

Na segunda-feira (19), o ator já tinha relatado as dores que tem sentido desde a luta. O ex de Sabrina Sato contou aos seguidores que estava com dor para abrir a boca e engolir.

“Fazendo uma análise geral da consequência, o nariz quebrou, mas não mudou de lugar e então está tranquilo. Nenhum dente de cima e nenhuma raiz quebrou. Estou só com dor para mastigar. Abrir a boca é mais difícil que fechar. Durante a luta, parte da minha vontade de desistir foi porque eu não conseguia mais morder o protetor. Está doendo a cabeça, a orelha está roxa e está doendo também o pescoço, do tranco de ir para trás, e para engolir”.