Donald Trump critica show de Rihanna no Super Bowl: 'pior apresentação'

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump criticou o show da cantora Rihanna deste domingo (12), no intervalo do Super Bowl - final do campeonato de futebol americano.

"Desastre épico: Rihanna fez, sem dúvida alguma, a pior apresentação de intervalo da história do Super Bowl - Isso após insultar bem mais da metade da nossa nação, que já está em sério declínio, com sua linguagem suja e ofensiva", escreveu o ex-presidente em seu perfil na rede Truth Social.

Legenda: Donald Trump critica show de Rihanna no Super Bowl Foto: Reprodução

Essa não é a primeira vez que o ex-presidente usa as redes sociais para criticar Rihanna. Na quinta-feira (9), Trump afirmou que a cantora 'não tem talento' e não seria nada sem seu estilista.

Durante o mandato do republicano, Rihanna fez publicações críticas ao ex-presidente, inclusive contra à política armamentista adotada por ele. Em um dos carros da cantora, completamente pichado, é possível ler "Fuck Trump" (F*da-se Trump).

Show no Super Bowl

Rihanna quebrou a pausa de sete anos na carreira musical e abrilhantou o intervalo do Super Bowl LVII. Com diversos hits, um ballet numeroso e um palco grandioso, a artista revelou que está grávida do segundo filho.

Rihanna cantou músicas como 'Bitch Better Have My Money', 'We Found Love', 'Where Have You Been', 'Umbrella' e ainda encerrou com a canção 'Diamonds', emocionando enquanto entoava os versos em um palco suspenso no meio do estádio.

A revista norte-americana Rolling Stones classificou a apresentação de Rihanna como o terceiro maior show feminino. Ela ficou em oitavo lugar no ranking de todos os shows da história.