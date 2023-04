Domingo Maior de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (9)

O "Domingo Maior" de hoje exibe o filme "Rainhas do Crime" após o "Big Brother Brasil 23", às 00h40 de segunda-feira (10), na TV Globo. A produção estadunidense de 2019 é do gênero drama e suspense. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE ''Rainhas do Crime"

Nova York, janeiro de 1978. Kathy (Melissa McCarthy), Ruby (Tiffany Haddish) e Claire (Elisabeth Moss) são casadas com mafiosos irlandeses, que comandam os negócios em Hell's Kitchen. Quando eles são presos pela polícia, o trio fica a mercê de Little Jackie (Myk Watford), o novo chefão local, que se recusa a lhes dar o dinheiro necessário para seu sustento.

Com isso, Kathy, Ruby e Claire decidem unir forças para criar sua própria "família", oferecendo apoio e proteção a pequenos comerciantes locais. Com o tempo, o poder das mulheres cresce ao ponto não só de incomodar Little Jackie, mas também chamar a atenção da máfia italiana.

TRAILER DO FILME DO DOMINGO MAIOR DE HOJE

