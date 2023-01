Domingo Maior de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (8)

O "Domingo Maior" de hoje exibe o filme "Mente Criminosa​" após o Fantástico, às 23h30 de domingo (8), na TV Globo. A produção amricana de 2016 é do gênero drama policial e ação. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "MENTE CRIMINOSA"

Bill Pope é um agente da CIA em meio a uma importante investigação. Ele acaba assassinado por um temível anarquista, deixando seus superiores na agência repletos de dúvidas sobre seu último caso, que envolvia a proteção de uma testemunha.

Com a ajuda de um médico, o chefe de Pope transfere todos seus segredos, memórias, sentimentos e habilidades para prisioneiro imprevisível e perigoso. Instável, ele será a única solução da CIA para evitar consequências terríveis para os Estados Unidos e o mundo. Ao mesmo tempo que tenta seguir sua vida, o criminoso terá que aprender a lidar com novos sentimentos, inclusive um certo carinho pela esposa e pela filha do falecido agente.

TRAILER DO FILME DO DOMINGO MAIOR DE HOJE

