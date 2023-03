Domingo Maior de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (5)

O "Domingo Maior" de hoje exibe o filme "Stratton - Forças Especiais" após o "Big Brother Brasil 23", às 00h40 de segunda-feira (6), na TV Globo. A produção britânica de 2017 é do gênero ação. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE ''Stratton - Forças Especiais"

John Stratton, do MI6, entra com o agente norte-americano Marty num complexo laboratório no Irã com o objectivo de interceptar um enorme lote de armas bioquímicas. Mas a missão é malsucedida, resultando na trágica morte de Marty.

De regresso à casa, desmoralizado e mais introspectivo do que nunca, Stratton é recrutado para uma nova e complicada missão: deter Barovski, um criminoso russo dado como morto há quase 20 anos, que planeia usar armas químicas para se vingar.

Ainda com dificuldade em lidar com a morte do amigo, Stratton decide focar toda a sua energia na tarefa que tem em mãos. Mesmo que isso que custe a própria vida.

TRAILER DO FILME DO DOMINGO MAIOR DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE 'Stratton - Forças Especiais'