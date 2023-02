Domingo Maior de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (5)

O "Domingo Maior" de hoje exibe o filme "Noite Sem Fim​" após os "Big Brother Brasil 23", às 00h20 de segunda-feira (6), na TV Globo. A produção americana de 2015 é do gênero ação. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE 'Noite Sem Fim'

Jimmy Conlon é um atirador da máfia que sempre foi leal a Shawn Maguire, que conhece há décadas. Seu passado fez com que se afastasse do filho, Michael, que vive ao lado de esposa e filha. Michael tentou ser lutador de boxe profissional, mas não teve sucesso no esporte e, hoje, trabalha como motorista de limusine.

Um dia, ao realizar um trabalho, ele leva dois traficantes à casa de Danny Maguire, o filho de Shawn. Danny mata ambos e, após perceber que Michael viu uma das mortes, passa a persegui-lo. Jimmy consegue matá-lo antes, o que desperta a fúria de Shawn, que agora quer que Michael morra para que seu antigo parceiro sinta o mesmo que ele.

TRAILER DO FILME DO DOMINGO MAIOR DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE 'Noite Sem Fim'