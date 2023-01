Domingo Maior de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (29)

O "Domingo Maior" de hoje exibe o filme "O Plano Perfeito​" após os "Melhores Momentos do Festival de Verão", às 1h50 de domingo (29), na TV Globo. A produção sueca de 2006 é do gênero policial e suspense. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "O Plano Perfeito"

Quatro pessoas vestidas com uniformes de pintor entram no movimentado banco Manhattan Trust. Em poucos minutos elas controlam o local, para a realização de um assalto planejado em detalhes.

Após a notícia do assalto ser divulgada chegam ao local os detetives Keith Frazier (Denzel Washington) e Bill Mitchell (Chiwetel Ejiofor), que têm a missão de fazer contato com o líder dos bandidos, Dalton Russell (Clive Owen).

Os detetives trabalham com o auxílio do capitão John Darius (Willem Dafoe) e esperam que a situação seja resolvida rapidamente. Porém eles não contavam com a frieza e inteligência de Russell, que parece estar sempre um passo à frente das ações da polícia.

Quando a capacidade de Frazier começa a ser posta em dúvida surge Madeline White (Jodie Foster), uma poderosa jogadora que solicita um encontro particular com Russell.

TRAILER DO FILME DO DOMINGO MAIOR DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE 'O Plano Perfeito​'