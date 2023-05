Domingo Maior de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (28)

O "Domingo Maior" exibe o filme "Braven - Perigo Na Montanha" após o "Vai que Cola", às 00h55 de segunda-feira (29), na TV Globo. A produção canadense de 2018 é do gênero ação. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE ''Braven - Perigo Na Montanha"

Joe Braven é proprietário de uma empresa madeireira que mora com sua família no canadá. O pai de Joe, Linden, sofrendo de demência, confunde uma mulher em um bar por sua esposa, provocando uma briga de bar que leva Linden ao hospital. A família decide fazer uma pausa em sua cabana de madeira isolada, onde eles se deparam com problemas de um traficante de drogas que quer usar o negócio de Joe como fachada para sua operação de cocaína.

TRAILER DO FILME DO DOMINGO MAIOR DE HOJE

