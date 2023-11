Domingo Maior de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (26)

O “Domingo Maior” deste domingo (26) exibe o filme 'Infiltrado na Klan' após o Vai que Cola, às 00h25 desta segunda-feira (27), na TV Globo. A produção brasileira é do gênero drama. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE 'Infiltrado na Klan'

Em Infiltrado na Klan, que se passa em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas; quando precisava estar fisicamente presente, enviava um outro policial branco no seu lugar.

Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas.

TRAILER DO FILME 'Infiltrado na Klan'

FICHA TÉCNICA DE 'Infiltrado na Klan'