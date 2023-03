Domingo Maior de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (19)

O "Domingo Maior" de hoje exibe o filme "Sniper Americano" após o "Big Brother Brasil 23", às 00h40 de segunda-feira (20), na TV Globo. A produção estadunidense de 2015 é do gênero ação. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE ''Sniper Americano"

Adaptado do livro American Sniper: The Autobiography of The Most Lethal Sniper in U.S. Militar History, o filme conta a história real de Chris Kyle, atirador de elite das Forças Especiais da marinha americana. Durante cerca de dez anos, ele matou mais de 150 pessoas, tendo recebido diversas condecorações por sua atuação na Guerra do Iraque.

TRAILER DO FILME DO DOMINGO MAIOR DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE 'Um Dia Para Viver'