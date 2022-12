Domingo Maior de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (18)

O "Domingo Maior" de hoje exibe o filme "Planeta dos Macacos: A Guerra" após episódio de “Vai Que Cola”, às 00h10 da segunda-feira (5), na TV Globo. A produção canadense de 2017 é do gênero fantasia e suspense. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE 'PLANETA DOS MACACOS: A GUERRA'

O terceiro episódio da saca Planeta dos Macacos traz de volta César (Andy Serkis), que está em busca de vingança após um confronto entre macacos e humanos que deixam vários macacos mortos e feridos. Junto com seu grupo, ele irá enfrentar um exército de soldados liderados pelo impiedoso coronel McCullough (Woody Harrelson). O futuro das espécies e do planeta pode estar em jogo.

TRAILER DO FILME DO DOMINGO MAIOR DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE 'Planeta dos Macacos: A Guerra'

Título Original: War For The Planet Of The Apes

Elenco: Amiah Miller; Andy Serkis; Gabriel Chavarria; Karin Konoval; Steve Zahn; e Woody Harrelson.

Direção: Matt Reeves

Nacionalidade: Canadense

Gênero: Ficção Científica/Ação/Aventura