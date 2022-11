Domingo Maior de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (13)

O "Domingo Maior" de hoje exibe o filme "Quebrando Regras 3 - Não Se Rendam" após episódio de “Vai Que Cola”, às 00h10 da segunda-feira (14), na TV Globo. A produção americana de 2020 é do gênero ação. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE 'QUEBRANDO REGRAS 3 - NÃO SE RENDAM'

O ex-campeão do MMA Case Walker se recusou a entrar numa nova liga, que é a favor do uso de anabolizantes, e está fora dos holofotes há um bom tempo. Mas seu antigo amigo, o famoso lutador Brody James, o convence a ir ate a Tailândia e treiná-lo para uma grande luta contra o invicto Caesar Braga. Mas o que Case não esperava era que, durante o treinamento, Brody sofresse uma lesão e, sob a pressão do inescrupuloso e poderoso promotor, Walker aceita substituir James e lutar contra seu mais desafiador oponente, mas tendo suas próprias condições.

TRAILER DO FILME DO DOMINGO MAIOR DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE 'QUEBRANDO REGRAS 3 - NÃO SE RENDAM'

Título Original: Never Back Down: No Surrender

Elenco: Josh Barnett; Esai Morales; Gillian White; Michael Jai White

Dubladores: Case Walker:Welington Lima/ Brody James:Ricardo Teles/ Myca Cruz:Marcia Regina/ Hugo Vega:Alexandre Marconato/ Matty Ramos:Luiz Antônio/ Caesar Braga:Cesar Emilio/ Creech:Diego Lima

Direção: Michael Jai White

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação, Artes Marciais