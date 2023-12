Domingo Maior de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá neste domingo (10)

O “Domingo Maior” deste domingo (10) exibe o filme 'Kingsman: Serviço Secreto' após o Vai que Cola, às 00h25 desta segunda-feira (11), na TV Globo. A produção é do gênero ação/comédia. Saiba mais sobre o longa abaixo.

Sinopse de 'Kingsman: Serviço Secreto'

Eggsy é um jovem com problemas de disciplina que parece perto de se tornar um criminoso. Determinado dia, ele entra em contato com Harry, que lhe apresenta à agência de espionagem Kingsman. O jovem se une a um time de recrutas em busca de uma vaga na agência. Ao mesmo tempo, Harry tenta impedir a ascensão do vilão Valentine. Adaptação da série de quadrinhos criada por Mark Millar e Dave Gibbons.

Trailer de 'Kingsman: Serviço Secreto'

Ficha técnica de 'Kingsman: Serviço Secreto'