Domingo Maior de hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste domingo (13)

A TV Globo exibe, no Domingo Maior de hoje (13), o filme "Hitman: Agente 47" (2015), com personagem levado aos cinemas pela primeira vez em "Hitman: Assassino 47". O longa-metragem vai ao ar à 0h30, após o programa Big Brother Brasil (BBB) 22.

Sinopse do filme

Agente 47 é um assassino de elite geneticamente modificado, destinado a ser uma máquina mortífera sem precedentes, conhecido apenas por dois últimos dígitos de um código de barras tatuado no pescoço.

Como missão, ele deve caçar responsáveis por uma megaoperação que intenta formar um exército imbatível ao lançar mão do segredo de sua origem.

No decorrer do trajeto, o personagem conhece e conta com o apoio de uma jovem misteriosa — que pode ser o diferencial para a missão ser bem-sucedida — e descobre segredos de sua criação em uma batalha épica.

Trailer do 'Domingo Maior' hoje

Ficha técnica

Título Original: Hitman: Agent 47;

Elenco: Rupert Friend, Ciaran Hinds, Zachary Quinto, Hannah Ware;

Direção: Aleksander Bach;

Nacionalidade: Alemã e estadunidense;

Gênero: Ação.

Curiosidades