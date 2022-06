Dodi em A Favorita: conheça personagem de Murílio Benício na novela

O personagem Dodi (Murilo Benício), da novela 'A Favorita', foi um dos destaques na exibição original e não seria diferente agora, com o folhetim nas telinhas novamente no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Na história, ele tem papel importante na dinâmica entre Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Claudia Raia).

No início da trama, Dodi ainda é casado com Donatela (Claudia Raia), com quem se envolveu após a morte do milionário Marcelo, amigo dele de infância. Por conta disso, vive com ela, Lara (Mariana Ximenes), Irene (Glória Menezes) e Gonçalo (Mauro Mendonça).

Antes mesmo do relacionamento com Donatela, ele foi casado com Flora, mas tudo mudou quando ela foi presa pela morte de Marcelo.

Legenda: Dodi se casa com Donatela após a prisão de Flora Foto: divulgação/TV Globo

Qual o final de Dodi em a Favorita?

A morte de Dodi ocorre pela principal vilã da trama: Flora. Ela também é a assassina de Marcelo Fontini (Flavio Tolezani), marido de Donatela e filho de Gonçalo, de quem o vilão foi amigo por anos. No fim, Dodi morre após deixar a cadeia e ir até um rancho onde estão Flora e Donatela.

Legenda: Dodi se relaciona tanto com Flora como com Donatela Foto: divulgação/TV Globo

No local, ao fazer Donatela refém, Dodi acaba morrendo com um tiro dado por Flora, que ordena que ele seja enterrado em um quintal. Antes disso, no entanto, com a saída de Flora da cadeia, Donatela acaba descobrindo que Dodi tinha outros relacionamentos e desviava dinheiro da empresa.

Flora e Dodi até se aliaram novamente antes da morte dele e, com a ajuda, a assassina mata Salvatore (Walmor Chagas), Maíra (Juliana Paes) e Gonçalo. Ela é presa novamente apenas após a morte de Dodi.