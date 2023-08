Disney aumenta em até 27% preço do streaming e restringirá compartilhamento de senhas

A Disney anunciou novo reajuste nos preços dos pacotes de assinatura do streaming e, dessa vez, os valores devem crescer em até 27%. Segundo a própria empresa, a diferença nas cobranças já passa a valer a partir de 12 de outubro, com a versão sem anúncios do Disney+ custando US$ 14 por mês nos EUA, o que antes era US$ 11.

Enquanto isso, o combo Disney+/Hulu/ESPN+ sairá de US$ 20 para US$ 25. A situação permanece a mesma para os pacotes com anúncio, que não sofrerão reajuste.

Este é o segundo reajuste acima de 20% nos preços do Disney+ em menos de um ano. A novidade ainda incluiu o fato de que o compartilhamento de senhas também deve ser proibido a partir de agora, conforme anunciado pelo CEO do grupo, Bob Iger.

A estratégia, inclusive, é a mesma da Netflix, que limitou o acesso de senhas permitindo o uso apenas na mesma residência e, agora, anunciou aumento na arrecadação com assinaturas.

Em contrapartida, as empresas de streaming têm buscado investir em pacotes com anúncios como uma forma de atrair clientes com um preço mais baixo. Para a Disney+, isso será uma realidade em países europeus e no Canadá a partir de novembro deste ano.

Prejuízo

A situação do streaming já apontava para um reajuste, visto que o balanço financeiro apontava prejuízo de US$ 512 milhões nos negócios com streaming no último trimestre. Apesar do número negativo, ele ainda foi melhor que o registrado no ano passado, quando o prejuízo foi de US$ 1 bilhão.

Ainda que o prejuízo no streaming exista, o grupo Disney apresentou crescimento de 3,8% nas receitas no último trimestre, quando lucrou US$ 22,3 bilhões.