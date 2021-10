Diogo Nogueira nega boato de casamento com Paolla Oliveira: 'Se a gente casar, vamos anunciar'

Após as redes sociais especularem um possível casamento entre Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por conta de uma foto da dupla junta em um cartório, o sambista deu fim ao mistério. Durante a estreia do TVZ Temporada Dilsinho, no Multishow, ele acalmou o coração do fãs e disse que eles não se casaram.

O casal estava resolvendo um problema particular "que não tem nada a ver com casamento", disse o artista, que foi questionado de forma bem humorada por Dilsinho: "Por acaso a gente estava de branco".

CONFIRA O MOMENTO:

No entanto, Diogo, que se declarou a Paolla durante o programa, avisou: "Se eu for casar com ela pode ter certeza que vai ser anunciado, mas não por quem 'anunciou'", comentou.

Paolla ainda foi mencionada novamente durante o programa, pois a própria pediu no Twitter que o namorado e Dilsinho cantassem a música "Um Pedido" do cantor Hungria Hip Hop: "Quero ver vocês cantando juntos".

Publicação de cartório

O burburinho começou após o Instagram do cartório 15º Ofício de Notas, no Rio de Janeiro, publicar uma foto de Paolla e Diogo no estabelecimento.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal O Dia, Paolla esteve no local para resolver um serviço de escrituração. O registro foi apagado após a repercussão da imagem.

Post retirado do ar mencionava o atendimento prestado à atriz. "Hoje tivemos a honra de atender a atriz Paolla Oliveira, acompanhada de seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. Todo atendimento foi comandado pelo nosso competente tabelião substituto Paulo Velozo. Agradecemos pela confiança em nosso trabalho".