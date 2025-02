Diego Hypolito tem dívida de mais de R$ 1 milhão, diz site

O Extra divulgou que o participante do BBB 25 Diego Hypolito tem cinco dívidas registradas no cartório nos valores de R$ 997.936,16, R$ 590,64, R$ 592,27, R$ 443,21 e R$ 706,31, totalizando mais de R$ 1 milhão.

Segundo o irmão do ex-ginasta, Edson Hypolito, essa foi a motivação para os irmãos Diego e Dani entrarem no reality show global. Ele explicou que a dupla sofreu um golpe ao comprar um apartamento para toda família na Zona Sul do Rio de Janeiro. Edson contou que o imóvel tinha um pendência financeira na escritura, que ninguém sabia.

“A pessoa vendedora simplesmente colocou o apartamento como pendência em uma dívida que ela tinha no banco. Isso apareceu alguns anos depois, nosso advogado perdeu a primeira audiência”, afirmou o empresário em entrevista à Christina Rocha, no Kwai.

Despejo

Após perderem a audiência, a família foi despejada do imóvel. “É triste porque no apartamento vivia também a minha tia com os filhos. Era um apartamento para toda família. Depois, conseguimos nos reestabelecer, mas deixou marcas".

Diego e Dani Hypolito estão no terceiro paredão do BBB 25, com as irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna Jacobina. A partir desta semana, somente um participante deixa o reality show.