Diego Hypólito conta no BBB 25 decepção com ginasta por não ter sido convidado para evento

O campeão olímpico Diego Hypólito desabafou sobre uma decepção que teve com uma pessoa "muito importante da ginástica" durante uma conversa com Gracyanne, na tarde desta sexta-feira (7). O papo ocorreu enquanto os dois estavam malhando na academia da casa do BBB 25. Os internautas logo especularam que se trata de Jade Barbosa.

Isso porque Jade se casou, em outubro do ano passado, e não chamou os irmãos Hypólito. A cerimônia intimista ocorreu em Verona, na Itália, contando com a presença de atletas e ex-atletas como Arthur Nory, Flávia Saraiva, Rebeca Andrade, Daiane dos Santos e Júlia Soares.

Enquanto conversavam sobre frustrações com amizades e outras relações, Diego começou a detalhar a situação com uma amiga do trabalho, que chegou a passar o Natal com sua família. "Eu tive uma pessoa muito importante da ginástica, que a gente abraçou a vida inteira e que em todos os períodos da vida dela, ela sempre teve a gente", disse.

"Eu sempre achei que era minha amiga, que era amiga da nossa família, que a nossa família levou para junto, que passou já Natal com a gente. Foi uma pessoa que a gente levou muito para a nossa família, que isso é nosso e num momento muito especial dessa pessoa, eu e minha irmã fomos excluídos". Diego Hypólito Campeão olímpico

Ao saber que Diego e Dani tinham sido excluídos, Gracy reagiu com surpresa: "Carambaa...".

"E isso, por mais que seja direito de cada pessoa, isso me deu um sentimento de tristeza", acrescentou Diego. Gracy, por sua vez, ponderou sobre o assunto: "Porque você vê que você não é tão importante para aquela pessoa, como ela é para você".

O ex-ginasta concordou, acrescentando que essa pessoa continua sendo importante para ele. "E vai continuar sendo, para o resto da vida. Só que a dor que eu senti, eu nunca vou esquecer".

Em meio ao desabafo, ele chega a admitir que teve uma briga com a pessoa. "Mas brigas, a gente tem com muitas pessoas. Família briga, melhores amigos brigam. E a briga não diminui o sentimento que vocês têm".

Diego ainda comentou que Dani chegou a chorar bastante por não ter sido chamada a esse evento. "Não vou ser hipócrita e dizer que não fiquei triste, porque eu fiquei. Eu fiquei olhando assim: 'caraca, cara...'. Então percebi que ela não gostou da gente nunca. A gente conviveu a vida inteira...".

