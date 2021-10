Dias após ‘sumiço’ que preocupou família, Nego do Borel curte balada no Rio

Nego do Borel foi flagrado ao sair de uma balada no Rio de Janeiro na manhã deste domingo (10). Segundo informações de pessoas que estavam no local, o cantor estava com amigos e aparentava estar bem e animado. As informações são do colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Chamada de ‘Esbórnia’, a festa tinha ingressos de R$ 950 a R$ 1,5 mil e começou no sábado (9). Nego teria ido embora hoje (10) por volta das 9 horas.

Desaparecimento

Na última segunda-feira (4), Nego foi dado como “desaparecido” pela família. A mãe do artista, Roseli Viana Pereira, registro um Boletim de Ocorrência para iniciar as buscas por ele.

O cantor foi encontrado pela Polícia na terça-feira (5), em um motel em Vila Isabel, Zona Norte do Rio de Janeiro. À época, ele disse que teria se hospedado lá por não estar emocionalmente equilibrado após a expulsão do reality show ‘A Fazenda 13’, na Record.