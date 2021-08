'Diabão' e 'Mulher Demônia' tomam 1ª dose da vacina contra a Covid-19: 'é muito importante'

O tatuador Michel Praddo, que ficou conhecido como "Diabão" por modificações feitas no corpo, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesse sábado (21), em Praia Grande, litoral de São Paulo.

Apesar de fazer parte de um grupo já contemplado pelo calendário de imunização anteriormente, por ter 46 anos, ele precisou adiar a data da vacinação enquanto se recuperava de uma cirurgia. As informações são do portal "G1".

Quem também cumpriu a primeira etapa do ciclo de imunização no sábado foi a body piercer Carol Praddo, 36 anos, esposa do tatuador e conhecida como "Mulher Demônia".

Legenda: Michel e Carol Praddo tomaram a primeira dose da CoronaVac Foto: Arquivo pessoal

Após receber a primeira dose da CoronaVac, Diabão ressaltou a importância da imunização.

Diabão Tatuador "Ao longo da história, já vimos que a vacinação é muito importante. Na minha visão, essa é a resposta para acabar com essa pandemia, normalizar a vida, possibilitar o retorno das atividades e diminuir todo esse sofrimento".

O casal foi vacinado no Ginásio Rodrigão, localizado no bairro Tupi. Mulher Demônia disse que os dois foram reconhecidos por outros moradores e por profissionais da saúde.

"Falaram que gostavam da gente. E as pessoas do posto que nos atenderam fizeram tudo com muito carinho e educação", relatou.

Cirurgia

Diabão recebeu alta médica no dia 10 de julho, após ter sido submetido a uma cirurgia para corrigir uma abdominoplastia. Segundo Carol Praddo, após o procedimento, o marido precisou repousar em casa e não podia se locomover.