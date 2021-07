Dia do Amigo é comemorado no Brasil dia 20 de julho por pedido de um argentino; entenda

O Dia do Amigo é comemorado nesta terça-feira, dia 20 de julho, em todo o Brasil, mas as dúvidas sobre o surgimento da data sempre aparecem todos os anos. Mesmo sendo celebrada nacionalmente, ela foi criada pelo argentino Enrique Ernesto Febbraro, professor de psicologia e músico.

O motivo para a criação da data, no entanto, não foi veio por conta de uma amizade importante. A curiosidade é que ela surgiu, de fato, com inspiração da chegada do homem à Lua, neste mesmo dia, em 1969.

Na Argentina, a ocasião foi lembrada com espírito de unidade e fraternidade, o que pode ter contribuídos para inspirar Febbraro. Segundo o jornal La Nación, ele teria pensado que o evento aproximava todos os povos do planeta.

Em alguns países, o Dia do Amigo é comemorado no dia 30 de julho. Exatamente por isso, a dúvida é mais comum nessa época do ano.

Cartas enviadas

Ao todo, o professor teria escrito mais de 1000 cartas sugerindo a celebração do Dia do Amigo, especificamente no dia 20 de julho. Dessa forma, a própria Argentina, o Brasil, o Chile, o Uruguai e a Espanha aderiram à data no calendário.

Em cidades brasileiras como o Rio de Janeiro, por exemplo, o Dia do Amigo está entre as datas comemorativas oficiais, tendo sida especificada em uma lei municipal do dia 1º de agosto de 2013.