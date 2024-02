Quando vai ser o desfile das escolas de samba de SP em 2024? Veja data e horário

Assim como no Rio de Janeiro, as escolas de samba em São Paulo também são tradição e reúnem milhares de fãs. Os desfiles são transmitidos por meio da TV, com as escolas divididas entre Grupo de Acesso e Grupo Especial.

Como prevê o regulamento da Liga SP, a Mocidade Alegre, agremiação campeã do Carnaval SP 2023, escolheu a própria posição de desfile e será a 3ª escola a passar pela avenida no dia 10 de fevereiro.

Para quem deseja saber os detalhes, reunimos a ordem completa dos desfiles. Confira abaixo:

Sábado (3)

Grupo de Acesso 2

1ª Unidos de São Miguel

2ª Unidos de São Lucas

3ª Imperatriz da Pauliceia

4ª Amizade Zona Leste

5ª Uirapuru da Mooca

6ª X-9 Paulistana

7ª Camisa 12

8ª Primeira da Cidade Líder

9ª Imperador do Ipiranga

10ª Morro da Casa Verde

11ª Unidos do Peruche

Sexta-feira (9)

Grupo especial

1ª Camisa Verde e Branco

2ª Barroca Zona Sul

3ª Dragões da Real

4ª Independente

5ª Acadêmicos do Tatuapé

6ª Mancha Verde

7ª Rosas de Ouro

Sábado (10)

Grupo Especial

1ª Vai-Vai

2ª Tom Maior

3ª Mocidade Alegre

4ª Gaviões da Fiel

5ª Águia de Ouro

6ª Império de Casa Verde

7ª Acadêmicos do Tucuruvi

Domingo (11)

Grupo de acesso 1