Veja horário do 2° dia do desfile das escolas de samba de São Paulo

Os desfiles das escolas de samba de São Paulo vêm agitando as noites de Carnaval na cidade. O segundo dia de desfiles do Grupo Especial ocorre neste sábado (18), a partir das 22h30 (horário de Brasília), no sambódromo do Anhembi.

Na rua, a folia terá 511 desfiles de blocos, conforme a programação da Prefeitura de São Paulo.

O desfile das campeãs está previsto para o próximo sábado (25).

CONFIRA A ORDEM E O HORÁRIO DOS DESFILES DE SÃO PAULO

GRUPOS DE ACESSO

Acesso I (19 de fevereiro, domingo)