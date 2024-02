Desfile das escolas de samba do RJ em 2024: veja data e horário

Com a proximidade do Carnaval, muitos brasileiros já começam a se programar para curtir a folia. O Desfile das Escolas de Samba, por exemplo, é tradição em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, reunindo milhares tanto nos sambódromos como diante das telinhas.

No Rio de Janeiro, a ordem de apresentação das escolas na Cidade do Samba, tanto no domingo (11) como na segunda (12), foi definida em evento no último dia 20 de janeiro.

Para quem deseja saber os detalhes, reunimos a ordem completa dos desfiles. Confira abaixo:

Domingo (11/02/2024)

1º Porto da Pedra

2º Beija-Flor

3º Salgueiro

4º Grande Rio

5º Unidos da Tijuca

6º Imperatriz

Segunda-feira (12/02/2024)