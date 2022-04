Desfile das Campeãs RJ: veja que horas começa e onde assistir

O Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro, que reunirá as seis primeiras escolas do ranking do Grupo Especial do Carnaval 2022, acontece neste sábado (30), a partir das 21h30.

Para o desfile, que acontece na Sapucaí, a ordem é inversa ao resultado da apuração. Dessa forma, a última a desfilar na Avenida será a escola de samba Grande Rio, grande campeã do Carnaval deste ano.

Transmissão

Os ingressos para as apresentações, que começam com a Salgueiro, seguem à venda na Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa). Enquanto isso, para os que vão assistir de casa, o evento será transmitido ao vivo pelo portal G1, da Rede Globo.

No Rio, a prefeitura chegou a montar um esquema especial de trânsito por conta dos desfiles. Ao todo, 260 operadores de trânsito estarão no centro da cidade, em uma ação que envolve também reboques, motocicletas e veículos operacionais.

Confira abaixo a ordem e horários dos desfiles:

21h30 - Acadêmicos do Salgueiro

Entre 22h30 e 22h40 - Portela

Entre 23h30 e 23h50- Unidos de Vila Isabel

Entre 00h30 e 1h00 - Unidos do Viradouro

Entre 1h30 e 2h10 - Beija-Flor de Nilópolis

Entre 2h30 e 3h20 - Acadêmicos do Grande Rio