Desfile das campeãs do Carnaval de São Paulo: veja horário e onde assistir

O desfile das campeãs do Carnaval de São Paulo será exibido pela TV Cultura, nesta sexta-feira (29). A transmissão ao vivo começa às 22h, logo após o Jornal da Cultura.

O desfile conta com as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial, a campeã e vice-campeã do Grupo de Acesso 1 e a vencedora do Grupo de Acesso 2.

Os apresentadores Adriana Couto, Cunha Jr. e Cris Guterres comandam a transmissão, diretamente do estúdio da TV Cultura na avenida do Sambódromo do Anhembi.

Durante os desfiles, os apresentadores recebem convidados e integrantes das escolas de samba para comentar os desfiles.

Adriana Cimino, Rafael Cortez e Rodrigo Leitão mostram os bastidores do evento, principalmente na concentração e dispersão das agremiações.