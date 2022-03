Deolane Bezerra só conhece 4 dos 11 banheiros de sua mansão em São Paulo

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra compartilhou um fato inusitado sobre sua morada em São Paulo: ela não conhece todos os cômodos de sua mansão. A loira revelou, em entrevista à Danilo Gentili, no "The Noite", que só conhece 4 dos 11 banheiros da casa.

"Só conheço uns quatro, os outros nunca fui na vida", comentou a DJ e funkeira. A mansão fica no Alphaville São Paulo, um grande condomínio de casas de luxo.

Durante o programa, a "Doutora", como é conhecida nas redes sociais, ainda deu detalhes de como começou na carreira musical. Ela revelou que foi inspirada por MC Kevin, seu marido que morreu ano passado.

Deolane estreou recentemente sua primeira música, "A Chefe", uma parceria com Matheus Fernandes.

"O Kevin me ensinou a fazer música antes de falecer. Ele falou 'vida, difícil é a sua profissão. Escrever música você pega a primeira com a segunda'. Aí lembrei disso e escrevi", disse a viúva do funkeiro.