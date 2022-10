Deolane Bezerra revela que exigiu expulsão de Shayan à produção da 'Fazenda'

Um embate entre Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque no confinamento da 'Fazenda 14', da Rede Record, acabou em uma revelação inusitada sobre os bastidores do reality show no último domingo (23). Na discussão, após estratégia de Deborah, Deolane revelou que solicitou à produção do programa a expulsão do participante Shayan Haghbin como condicionante para seguir no jogo.

"Eu fui mesmo e avisei a produção que se eles não expulsassem o Shay, eu iria embora, eu iria deixar o programa", declarou a Dra., como Deolane é conhecida nas redes sociais. As duas se acusaram na discussão, e Deborah levantou a hipótese dos privilégios da viúva de MC Kevin.

O momento ocorreu antes de uma das dinâmicas do jogo, enquanto o reality estava sendo transmitido na plataforma do Play Plus. Entretanto, espectadores do programa acreditam que a conversa não será veiculada na edição oficial.

Repercussão nas redes

Não demorou para que as falas de Deolane repercutissem nas redes. Fãs do reality e até mesmo participantes que já deixaram o confinamento resolveram se pronunciar sobre o caso.

"Deborah Albuquerque, a braba tem nome! A mulher simplesmente fez a Deolane confessar que pediu a expulsão do Shay para a produção se não ela iria sair do programa", disse um dos seguidores de 'A Fazenda'.

Shayan, expulso após uma troca de agressões com Thiago Ramos, também questionou a declaração de Deolane. "Quer dizer que ela tem esse poder? A mesma que diz tanto sobre regras", declarou.