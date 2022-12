Deolane Bezerra reencontra Rainha Matos em aeroporto após atritos

A influenciadora digital Deolane Bezerra encontrou com a blogueira Rainha Matos no aeroporto, nesta segunda-feira (26). A advogada estava a caminho de Natal, Rio Grande do Norte, quando registrou o momento de "climão" e compartilhou nos stories do Instagram.

Os familiares da ex-Fazenda estavam com ela quando Deolane apareceu chocada ao ver Rainha Matos. “A gente só viaja assim heim? De bonde!”, começou dizer, mostrando os parentes, mas logo notou a presença da "rival".

“Meu Deus como o mundo é pequeno!”, disse a advogada. Apesar do encontro, a Rainha Matos não se pronunciou.

Relembre a briga

No ano passado, no último dia da 'Farofa da Gkay', Rainha Matos e Deolane protagonizaram uma discussão que deu o que falar.

À época, a advogada fez uma transmissão ao vivo no Instagram questionando o motivo de Rainha Matos, que tem uma página de fofoca sobre famosos, falar mal dela por trás e não na frente.

A influenciadora se defendeu do ataque declarando que considera "doutora" a pessoa "que tem doutorado". Deolane rebateu e disse que ela não entendia nada de lei.