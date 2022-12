Deolane Bezerra finge viajar para Dubai, diz colunista

A influenciadora digital Deolane Bezerra teria forjado uma viagem relâmpago a Dubai, nos Emirados Árabes, logo após desistir de A Fazenda 14, no início deste mês, segundo informações do colunista Gabriel Perline, do portal Ig.

De acordo com a publicação, Deolane quis enganar os seguidores para amenizar a polêmica em torno da saída conturbada da reality. Para reforçar a 'mentira', ela chegou a publicar um vídeo a caminho do Burj Al Arab, hotel sete estrelas em uma ilha particular, dando a entender que estava no empreendimento de luxo.

A diária mais barata do hotel, a Deluxe Marina Suite, custa R$ 9,4 mil e abriga até quatro hóspedes. Com as taxas, esta quantia chega a R$ 10 mil.

O deputado cassado Eduardo Cunha e o lutador Anderson Silva estão entre os brasileiros que já se hospedaram no Burj Al Arab.

Saída conturbada de A Fazenda

A saída de Deolane Bezerra de 'A Fazenda' 2022 foi marcada por diversas polêmicas. A advogada e influenciadora digital deixou o reality show após intervenção das irmãs, Dayanne e Daniele Bezerra, que fizeram manifestações em frente à sede do programa, em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Alegando um problema de saúde da mãe, Solange Bezerra, que ficou internada na UTI do Hospital São Luiz, as irmãs exigiam que Deolane saísse do confinamento. Para as familiares, ela precisava ser comunicada sobre a internação da mãe, que segundo elas estava muito preocupada com a "manipulação" contra a filha no reality.

As familiares divulgaram o endereço da locação nas redes sociais e os fãs foram ao local, ameaçaram invadir, soltaram fogos e atravessaram carros para ninguém entrar ou sair. A Polícia foi acionada e se deslocou até o local.

Após muitos protestos e conversas com a direção do programa, Deolane deixou o reality rural.