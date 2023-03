Denise Russo, ex-participante de reality show, é encontrada morta nos Estados Unidos

Denise Russo, 44, ex-estrela do reality show "The X-Life", foi encontrada morta no apartamento de uma amiga em San Diego, nos Estados Unidos. Conforme o TMZ, paramédicos tentaram reanimá-la, mas não conseguiram. A morte ocorreu no último domingo (5).

No local, foram encontrados objetos para o uso de drogas. A causa da morta da influenciadora digital não foi confirmada ainda. Denise era sem teto e morava dentro do próprio carro.

Susie Sternberg, colega de Denise, contou ao TMZ que recebeu uma ligação dela na noite anterior à morte: "Era a pessoa mais amorosa e leal".

A mulher deixa um filho, fruto do relacionamento com o skatista Pierre-Luc Gagnon, com quem estrelou no The X Life.