Denise Rocha tem problema para renovar CNH após gastar cerca de R$ 600 mil em plástica

Ex-participante do reality A Fazenda, Denise Rocha passou por uma situação inusitada ao tentar renovar a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com mais de R$ 600 mil gastos em cirurgias plásticas, funcionários do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) cogitaram que ela estaria tentando fraudar o documento devido à grande diferença na aparência.

Em nota enviada à Quem, a ex-peoa disse que "não esperava passar por isso". Ela participou da 6ª edição do reality, transmitida em 2013, e ficou em 2º lugar.

"“Entendo o trabalho deles e sei que precisam conferir mesmo, mas foi uma situação até engraçada, eu não esperava por isso", informou à Quem.

Durante a tentativa de renovar o documento, ele chegou a ser direcionada a outro setor para conferência da identificação, após funcionários comparar a foto cadastrada no sistema com Denise. Ela chegou, inclusive, a mostra outros documentos para comprovar sua identidade, como sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e seu passaporte.

A situação, todavia, foi levada com leveza por Denise, que acabou rindo do episódio.

R$ 600 mil em procedimentos estéticos

A advogada já gastou mais de R$ 600 mil em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos variados. Dentre as intervenções, ela já fez rinoplastia, lipo, cirurgia íntima, aplicações de botox e tratamento com peeling de fenol.