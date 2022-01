Demissão do SBT causou surpresa, mágoa e vergonha a Batoré: 'achei covardia'

A demissão do SBT ainda em 2003, após mais de uma década fazendo parte do elenco de “A Praça é Nossa”, causou surpresa, mágoa e vergonha a Batoré, falecido na última segunda-feira (10) aos 61 anos em São Paulo. As informações são do Uol.

Em entrevista a Luciana Gimenez em 2018, o ator e humorista contou que acreditava ter sido traído pelo colega Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador do programa. “Foi ele que colocou meu nome na lista [de demissões]. Quando fui falar com ele, ele só abaixou a cabeça. Não discuti nem nada, até porque tenho um respeito muito grande por ele, faz parte da minha história, mas ficamos 13 anos sem nos falar porque achei covardia”.

À época, Batoré falou que o desentendimento só foi resolvido quando descobriu que a demissão havia sido determinada por Sílvio Santos, dono da emissora, durante a entrevista de Nóbrega a Maurício Stycer dois anos antes. Em 2019, Batoré foi convidado a participar novamente de uma edição do programa.

Nota de pesar

O SBT divulgou uma nota de pesar lamentando a morte de Batoré. “O SBT se solidariza com a família de Ivanildo, que deixa os filhos Ivan e Alexandra, com todo o público que sempre aplaudiu Batoré, e com seus colegas e amigos de A Praça é Nossa, e pede a Deus que os conforte neste momento difícil”, dizia o texto.