Demi Lovato e Noah Cyrus passeiam de mãos dadas e aumentam rumores sobre namoro

Demi Lovato, ex-Disney, e a cantora Noah Cyrus foram alvos das lentes dos paparazzi ao saírem de uma festa na Califórnia, nos Estados Unidos, na noite da última terça-feira (29). O flagra reacendeu rumores de um relacionamento entre as duas celebridades.

Legenda: Desde a parceria musical, a dupla tem sido vista frequentemente Foto: reprodução

Segundo o site Page Six, que já apontou o possível affair há um tempo, a interação entre Demi e Noah levantou suspeitas desde a gravação da canção "Easy", uma parceria lançada no último álbum de Lovato. "São muito próximas e têm saído juntas", disse uma fonte à publicação.

No entanto, segundo outra fonte, próxima a Lovato, a relação é apenas de amizade: a aproximação se deu em razão da música, que surgiu de última hora, e agora as artistas estão saindo. "Têm jantado algumas vezes, mas não romanticamente", asseverou à publicação americana.

Demi Lovato e Noah Cyrus apresentaram a parceria ao vivo em evento alusivo ao Orgulho LGBTQIA+, promovido pelo YouTube, na última semana. Artistas trocaram, nas redes sociais, mensagens de carinho e agradecimento após a performance.

Após a divulgação da foto da dupla na saída da festa, fãs publicaram mensagens de apoio ao possível casal. "Noah Cyrus e Demi Lovato tendo um lance é demais pra minha cabeça", disse um usuário do Twitter. "Noah Cyrus e Demi Lovato era tudo o que eu precisava e não sabia", disse outro perfil.

Demi Lovato se identifica como pessoa de gênero não binário

Em maio, Demi Lovato divulgou se identificar como pessoa de gênero não binário, não se enxergando nem como mulher, nem como homem. O anúncio foi divulgado por meio das redes sociais durante a estreia de seu podcast, "4D with Demi Lovato".

Na ocasião, Demi disse não pretender ser porta-voz nem especialista no assunto, mas assegurou que mudaria seus pronomes de tratamento para "they" e "them" ("eles" e "deles", em tradução literal), os quais são neutros na língua inglesa.

Dois meses antes da revelação, Lovato afirmou, em entrevista a um podcast, que era pansexual. No diálogo, ex-Disney afirmou não saber se envelheceria ao lado de um parceiro do gênero masculino ou feminino nem se iria engravidar — limitou-se apenas a dizer que pretendia adotar uma criança.