Demi Lovato dá bênção a Brenda e Matheus, após pedido de casamento no Rock in Rio

O casal de vencedores da 6ª edição do "Power Couple Brasil", Brenda Paixão e Matheus Sampaio, virou assunto nas redes sociais após pedido de casamento inusitado, ao lado da cantora Demi Lovato, na noite de domingo (4), no Rock in Rio.

Matheus resolveu se ajoelhar em frente à voz de 'Don't Forget' para pedir a amada por matrimônio. O momento acabou surpreendendo a ruiva, que demonstrou surpresa ao lado da estrela do pop norte-americana.

Veja o momento do pedido de casamento:

A ligação entre Brenda, Matheus e Demi não é recente, mas também já havia gerado repercussão nas redes sociais. Os dois receberam o apoio da artista quando foram anunciados como participantes do reality show da TV Record.

No Instagram, ela comentou em uma das publicações de Brenda com a hashtag #Bretheus, utilizada para fazer referência ao casal.

Brenda e Matheus ficaram famosos após participação no programa "Brincando com Fogo", da Netflix. Em seguida, os dois foram confirmados no "Power Couple Brasil", da RecordTV, e venceram a edição com 53,88% da preferência do público, tendo acumulado R$ 330 mil como prêmio total durante toda a temporada.