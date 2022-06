Demi Lovato anuncia mais dois shows no Brasil em 2022

A cantora Demi Lovato anunciou, nesta terça-feira (7), duas novas apresentações no Brasil neste ano. A artista já estava prevista para tocar no Rock in Rio, em 4 de setembro, e divulgou mais dois shows: um na cidade de São Paulo e outro em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A artista divulgou a lista de cidades e as datas da turnê do novo álbum "Holy Fvck", que deve ser lançado em 19 de agosto.

Legenda: Álbum deve ser lançado em 19 de agosto deste ano Foto: reprodução/redes sociais

Na imagem, publicada nas redes sociais de Demi, é possível conferir que ela tem apresentação marcada para 30 de agosto em São Paulo, no Espaço Unimed, antigo Espaço das Américas na Barra Funda.

Na capital mineira, a cantora sobe no palco da Esplanada do Mineirão em 2 de setembro. As informações foram divulgadas no site oficial da artista.

Conforme a publicação de Demi, a pré-venda começou às 12h para clientes Citibank, no entanto, conforme o portal G1, nenhuma produtora brasileira havia divulgado informações sobre os ingressos até as 11h50.

