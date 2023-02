Dedé Santana relata medo da esposa não gostar do resultado de sua harmonização facial

O ator Dedé Santana, de 86 anos, deu mais detalhes sobre a harmonização facial que realizou em janeiro. O eterno Trapalhão fez aplicação de botox e ácido hialurônico para melhorar a aparência na pele, e até design de sobrancelhas.

Em entrevistar ao “Domingo Espetacular”, Dedé confessa que achou estranho quando se olhou no espelho após o procedimento.

“No segundo dia fui me acostumando. Pensei 'será que vão reconhecer?’ Daqui a 15 dias que eu vou saber qual foi o resultado real”.

Ele também revelou que ficou com medo da reação da esposa ao ver o resultado. “Gostei muito do resultado, eu recomendaria. Mas só saia na rua em 15 dias. Fiquei com muito medo da minha mulher, achei que ela iria me matar. Mas quando cheguei, ela achou ótimo”.

Dedé ainda falou sobre a repercussão nas redes sociais. “Não olhei muito as redes sociais, mas o pouco que vi eram perguntas sobre eu ter gastado dinheiro nessa idade para fazer isso. Eu me apresento, o público quer me ver. A gente que é artista está sempre olhando pro espelho, nos vemos todo dia na TV”, justificou.

Em seu perfil do Instagram, Dedé publicou um vídeo em que a responsável pela sua harmonização explica o que foi feito no rosto do artista. “Olha como ficou super natural. Ele se queixava do bigodinho chinês, reclamava muito da falta da definição do contorno da mandíbula. Agora, olha que lindo a mandíbula bem separadinha do pescoço. A gente preencheu a boca, a mandíbula”, explicou ela nas imagens.