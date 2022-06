Deborah Secco diz ter sofrido em casos antigos com homens casados: 'não era prazeroso'

A atriz Deborah Secco contou, em entrevista ao PocCast, que sofreu durante anos por se relacionar com pessoas casadas. "Sempre soube que não era prazeroso", declarou em conversa com Rafa Uccman e Lucas Guedez, que comandam o programa.

Em meio a vários assuntos da carreira da artista, os dois questionaram Deborah sobre os relatos frequentes de que ela manteve relações amorosas com homens comprometidos.

"Você tinha muito essa fama de pegar vários. Naquela época, você sofria muito hater por pegar homem casado? Por que você curtia, né? Tipo, era um fetiche? 'Ah, vou pegar aqui'. Ou você não sabia que ele era casado?", perguntou Lucas.

Diante do questionamento, Deborah rebateu que não tinha interesse em ficar apenas com homens casados, mas os casos se repetiram ao longo do tempo.

"Não curtia não. Eu sabia que a pessoa tinha um relacionamento, perguntava, a pessoa sempre dizia que não estava bem, que ia terminar", revelou.

Segundo ela, se envolver nessa situação sempre foi motivo de sofrimento. "Mas não era uma coisa que eu curtia, não. Aliás, sempre sofri. Porque sempre soube que não era prazeroso", pontuou.

Agora, inclusive, o pensamento dela é outro. "Hoje, eu jamais sairia com qualquer pessoa comprometida. Hoje eu entendi a importância da gente olhar para outra mulher", finalizou.

Caso com Mion

Apesar de citar homens casados, Deborah nunca chegou a falar abertamente sobre os nomes de quem teria se envolvido. Ainda em 2014, o que mais ganhou força foi o de Marcos Mion.

Os dois trabalharam juntos em uma peça, a 'Mais uma vez amor', e os rumores sobre o envolvimento vieram à tona. Deborah chegou a negar na época, mas foi flagrada em um momento mais íntimo com Mion.